Lörrach NS-Zeit: Neues zu Strübe & Co

Rahmenprogramm

Geboten werden natürlich Führungen, die neben den festgelegten Terminen auch individuell als Gruppe mit speziellen Themenschwerpunkten gebucht werden können. „Fragen Sie einfach nach“, so Moehrings Appell. Sieben Vorträge stehen an, der erste am heutigen Dienstag um 15 Uhr: „Davon haben wir nichts gewusst“ mit Hilmar Peter. Interessante Referate gibt es auch über die Geschichte des 1926 gegründeten Motettenchors in der NS-Zeit, über die kunstpolitische Persönlichkeit Hans Adolf Bühler, Maler und Ehrenbürger von Steinen, über die Homburg-Siedlung, eine Kleinsiedlung, die den Nazis als Vorzeigeprojekt diente, oder über Adolf Strübe – zwischen Anpassung und Widerständigkeit.

Neben solchen Vorträgen finden Interessierte Misch-Veranstaltungen im Programmheft. Dazu zählen beispielsweise ein öffentlich erstmals gezeigter Film vom Lörracher Kreisparteitag mit Erläuterungen des Historikers Hubert Bernnat. Das Theater Tempus fugit präsentiert als Uraufführung in einer szenischen Lesung „Walter Cohen – Das Schicksal eines jüdischen Kunsthistorikers“. Es gibt eine Lesung mit Texten von Exil-Schriftstellern mit Klavierbegleitung. „Es werden sehr verschiedene Aspekte aufgegriffen – zu diesem Thema gibt es so viel zu diskutieren und zu erfahren“, so Moehring. Und er betont, dass die Ausstellung nach zweimaliger Verlängerung definitiv am 10. Oktober endet. Hoffnung auf großes Interesse gibt ihm dabei auch, dass am Wochenende um die 100 Besucher ins Museum kamen – was jetzt ja auch ohne Voranmeldung und ohne Test möglich ist. Das gilt natürlich auch für die ständige Dreiländerausstellung oder die Sonderschau „1870/71 – Nachbarn im Krieg“. Alle Termine stehen in einem ausführlichen Info-Heft sowie online.