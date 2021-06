Lörrach Nur 300 Badegäste mehr

Lörrach. Während seit Montag im Parkschwimmbad vormittags weiter lediglich 700 Personen gleichzeitig planschen dürfen, konnte die Begrenzung für den Nachmittag aufgrund der im Landkreis nun derzeit geltenden Inzidenzstufe 2 hingegen auf 1000 Personen erweitert werden. Indes sieht die Corona-Verordnung bei Erreichen der Inzidenzstufe 1 – voraussichtlich ab Mittwoch – keine Besucherbeschränkungen mehr vor.

Eigentlich, doch der Teufel steckt in diesem Fall nicht im Detail, sondern in zwei Piktogrammen, wie Oberbürgermeister Jörg Lutz am Montag beim Pressegespräch erläuterte. Denn auch wenn Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweise für den Eintritt ins Parkschwimmbad nicht mehr notwendig sind, werde noch immer die Kontaktnachverfolgung respektive Datenverarbeitung und ein Hygienekonzept verlangt, was für die Mitarbeiter mit einem hohen Aufwand verbunden sei. „Da stoßen wir an personelle Grenzen“, betonte Lutz und verwies unter anderem auf den Mehraufwand bei der Reinigung des Bades. Zudem könnten die Besucher nicht erst vor Ort ihre Kontaktdaten angeben, da sich sonst wohl lange Schlangen vor dem Einlass bilden würden, so Lutz.