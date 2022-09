Lörrach Nur der Fachmann packt’s richtig an

Einen Schwerpunkt in der täglichen Arbeit der Schreinerei bildet die Fertigung von Möbeln aus Massivholz. Hinzu kommen umfangreiche Aufträge für Projekte der öffentlichen Hand sowie von Institutionen und Organisationen. Um nur einige Referenzen zu nennen: Engel hat in Lörrach die Schreinerarbeiten am Gemeindezentrum St. Bonifatius ausgeführt, war an der neuen Turn- und Festhalle Tumringen beschäftigt und ebenso am Gemeindehaus St. Michael der Pfarrei St. Josef im Ortsteil Brombach. Derzeit ist man für die Schule der Schöpflin-Stiftung in Brombach im Einsatz.