Lörrach Nur zwei Mitglieder für eine Fraktion?

Lörrach. Altstadtrat Peter Jensch spricht sich in einem Schreiben an die Stadtverwaltung für eine Verringerung der Mindestzahl der Fraktionsmitglieder in der Geschäftsordnung des Gemeinderats von drei auf zwei Personen aus. Die in der Geschäftsordnung festgelegte Mindestzahl von drei Mitgliedern war laut Jensch in Amtszeiten vor 2019 kein Problem. In der vorigen Amtszeit des Gemeinderats gab es neben den vier Fraktionen (CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler) noch zwei Einzelmitglieder des Gemeinderats aus zwei verschiedenen Listen.