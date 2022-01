Lörrach OB-Kandidaten auf dem Radar

Frey ist kein Fan von OB Lutz. Im Rat harze es, im Rathaus gebe es zudem ein „strukturelles Problem“, was der Grünen-Landtagsabgeordnete an einem Mitarbeiterschwund festmacht.

Das Grünen-Anforderungsprofil steht: Bei gleicher Eignung soll es eine Frau sein, mehr Entscheidungsfreude als beim Amtsinhaber wird gefordert. „Die Leute wollen einen Macher haben“, ist sich der Landtagsabgeordnete sicher. Die jüngsten Landtags- und Kommunalwahlergebnisse in Lörrach bestärken Frey in der Kandidatenaufstellung. „Eine ausgemachte Sache ist es nicht. Die Rahmenbedingungen sind aber nicht schlecht. Ich glaube, dass die Chancen gut sind.“

Vogelpohl und Benz winken ab

Als OB-Kandidat gehandelt wird auch der frühere CDU-Stadtrat Carsten Vogelpohl (CDU), der mittlerweile Bürgermeister in Bad Bellingen ist. Eine Kandidatur in der Großen Kreisstadt könne er sich gerade nicht vorstellen. „Mein Ziel ist, Bürgermeister in Bad Bellingen zu bleiben. Mein Platz ist hier und das ist gut so.“

In Grenzach-Wyhlen einen guten Ruf genießt der dortige Bürgermeister Tobias Benz. Obwohl auch ihm Ambitionen auf den OB-Posten in Lörrach nachgesagt werden, will er auch aus familiären Gründen in der Doppelgemeinde bleiben und dort sein Bürgermeister-Mandat bei der Wahl verteidigen (wir berichteten).

CDU: Grüner nicht ausgeschlossen

Bestehende Kontakte genutzt haben nicht nur die Grünen, sondern auch CDU-Vertreter. Die Stadtverbandsvorsitzende Ulrike Krämer unterstreicht, dass OB Lutz erst einmal klar Stellung im Rat beziehen soll. „Mit ihm als Person haben wir keine Probleme, aber mit der Entscheidungsdauer hapert es.“ Für die Entscheidung der Unterstützung eines Kandidaten hänge ab, wie groß die inhaltlichen Schnittmengen seien. Nur nach Feststellung dieser sei klar, ob man einen gemeinsamen Weg gehen kann. Prinzipiell sei es auch schwierig, gegen einen amtierenden OB einen Kandidaten ins Rennen zu schicken. „Es sollte dann jemand sein, der brennt.“

Die CDU sei nicht mehr die stärkste Fraktion im Gemeinderat, womit für Krämer auch die Option besteht, einen möglichen Grünen-Kandidaten zu unterstützen. „Das ist nicht ausgeschlossen.“ Nicht, ob es sich um einen CDU-Kandidaten handele, sondern ob die Person als solche passt, sei ausschlaggebend. Oberstes Ziel seien hier einige Kriterien. Und damit verweist die CDU-Chefin auf Punkte, die ihr bei Amtsinhaber Lutz negativ auffallen. „Es muss jemand sein, der gut auf die Leute zugehen kann, das kann der OB, doch es muss auch jemand sein, der mit mehr eigenen Ideen kommt.“ Krämer sehnt sich nach jemandem mit Visionen, Ideen und Impulsen. „Das fehlt.“ Hinzu komme, dass wenn ein Entschluss getroffen werde, man zu diesem stehen müsse. „Ein Oberbürgermeister kann es nicht allen recht machen.“ Ein Gegenkandidat sollte laut der CDU-Chefin diese Eigenschaften haben. Es gehe nicht darum, gegen den OB zu sein, sondern der Kandidat müsse einen Fortschritt darstellen.

SPD spricht über Lutz-Unterstützung

Welche Unterstützung Lutz, der für die SPD im Kreistag sitzt, von den Lörracher Sozialdemokraten erhält, wird intern noch besprochen, erklärt der Co-Vorsitzende Michael Pilgermayer. So sei Lutz zwar kein Parteimitglied, doch auch vor acht Jahren erhielt er SPD-Unterstützung. „Es stellt sich daher die Frage, welche Unterstützung von ihm gewünscht wird.“ Zweifel an Lutz habe er keine. Teilweise wünsche man sich aber eine deutlichere Priorisierung und Entscheidung. Pilgermayer: „Er ist der Herr der Vorgehensweise.“ Und Lutz sei einfach auch der Oberbürgermeister aller Bürger.

Freie Wähler halten sich mit Aussage zurück

Die Freien Wähler wollen sich noch nicht hinsichtlich der Unterstützung eines OB-Kandidaten positionieren. „Kein Kommentar“, lautet auch die Aussage von Freie-Wähler-Chef Jörg Müller auf die Frage, ob sie womöglich einen eigenen Bewerber ins Rennen schicken.