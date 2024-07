Lörrach: Obdachlosenwohnheim von Pro digno bilanziert Erfolg trotz finanzieller Hürden

Der Jahresbericht 2023 des Obdachlosenwohnheims, betrieben vom kleinen Verein Pro digno, bringt Licht und Schatten in den Alltag der Einrichtung, heißt es in einer vom Einrichtungsleiter Felix Sutter vorgelegten Bilanz. Zentral in Stetten gelegen, bietet das Wohnheim aktuell 43 Menschen ein Dach über dem Kopf. In den vergangenen sieben Jahren hat sich die Zahl der Bewohner nahezu verdoppelt, was die Bedeutung des Übergangswohnheims im Landkreis Lörrach unterstreicht, so Sutter.