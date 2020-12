Lörrach Obstbaumbestand auf dem Rückzug

Zusätzliches Plus für den Erhalt der Artenvielfalt

Eine vorbildhafte Aktion wurde in der vergangenen Woche auf einer Streuobstwiese in Tumringen durchgeführt. Hier pflanzten die TRUZ-Mitarbeiter gemeinsam mit Werner Baumgartner den Winterapfel Roter Berlepsch, den Brettacher Gewürzapfel, einen Gravensteiner Sommerapfel, den Weißen Winterglockenapfel und die Ersinger Frühzwetsche. Diese bunte Mischung verschiedener Bäume ist ein zusätzliches Plus für den Erhalt der Artenvielfalt, denn manche Baumarten werden aufgrund der zunehmend monotonen Nachfrage der Standardsorten immer seltener.

Im Zuge ihres Engagements für die Streuobstwiesen hat die Stadt Lörrach das Sponsoring für das Pflanzmaterial übernommen. Für den Aufwand verbunden mit der Pflanzung wurde das TRUZ vom Regierungspräsidium Freiburg finanziell unterstützt.

„Doch mit der Pflanzung der Bäume ist die Arbeit nicht getan“, schreibt das TRUZ. Ganz wichtig bei jeder Pflanzung sei auch der Blick in die Zukunft. Hier versuche das TRUZ mit verantwortungsbewussten Besitzern und Pächtern langfristige Kooperationen einzugehen, denn jeder Obstbaum bedürfe besonders in den ersten fünf Jahren einer guten Pflege, die bei vielen Baumpflanzungen oft unterschätzt werde.

Jährlich sei der sogenannte Erziehungsschnitt durchzuführen, welcher den Baum in den ersten Jahren zu einem stabilen Wuchs verhilft. Nicht zu vergessen sei das Wässern, denn gerade in den zunehmend trockenen Sommern sei das regelmäßige Wässern für die jungen Bäume überlebenswichtig. Und in dem Fall der jüngst gepflanzten Bäume sei auch ein Baumschutz zum Schutze vor den weidenden Schafen des Besitzers angebracht worden. Zumindest könne der Streuobstwiesenbesitzer die Mahd der Wiesen an seine vierbeinigen Landschaftspfleger abgeben. Für alle weiteren Arbeiten verbunden mit der Pflege der jungen Bäume engagiere sich von nun an der stolze Streuobstwiesenbesitzer.