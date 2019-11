Lörrach Ökosystem Wald gerät ins Wanken

Ein im späten 19. Jahrhundert beginnendes Temperaturmodell für Deutschland belegte, dass seit Anfang der 1980er Jahre fast ausschließlich deutlich überdurchschnittliche Temperaturen dominieren, gleichzeitig sind vermehrt Jahre mit unterdurchschnittlichen Regenmengen festzustellen.

Das Jahr 2018 sorgte in beiderlei Hinsicht für extreme Ausschläge, deren Folgen über 2019 hinaus reichen werden. Schlechtere Holzqualitäten und ein Überangebot an Nadelholz in ganz Europa drückten die Preise und verschlechterten die Absatzmöglichkeiten deutlich, erläuterte Schirmer.

Wegen gleichzeitig steigenden Aufarbeitungskosten sieht der Haushaltsplan unterm Strich ein Minus in Höhe von 75 700 Euro vor. Für die Jahre 2020 und 2021 seien weitere Borkenkäferschäden und „nachlaufende Trockenschäden“ aus 2018 zu erwarten, so Schirmer.

Immerhin: In den Betriebsplan wurden bislang noch keine Fördermittel eingearbeitet, weil deren Höhe noch nicht feststeht.

Ziel: „Die nachhaltige Sicherung aller Waldfunktionen“

Ziel müsse „die nachhaltige Sicherung aller Waldfunktionen“ sein: als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Trinkwasser- und CO 2-Speicher, Ort der Erholung und der nachhaltigen Rohstoff-Versorgung, aber auch als Einkommensquelle der Waldbesitzer. In diesem Prozess, so Schirmer, würden „notwendige Maßnahmen vermehrt zu Konflikten mit Freizeit- und Erholungsaktivitäten führen.“ Abzusehen sei: „Das Wald- und Landschaftsbild ändert sich rasch.“

Unterdessen werde die Bewirtschaftung des Waldes „intensiver“ und damit kostspieliger. So sei ein Wechsel der Baumarten unabdingbar, das heißt: weniger Fichten und Buchen, mehr Eichen, Douglasien „und weitere, bisher bei uns nicht heimische Baumarten.“ Auch seien vermehrt Kahlflächen im Forst zu erwarten.

Voraussetzung für das Gelingen des Waldumbaus sei darüber hinaus die jagdliche Regulierung der Wildbestände und nicht zuletzt „massive staatliche Finanzhilfen“, auf die Waldbesitzer angesichts der veränderten betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen fraglos angewiesen seien.

Zu den kurzfristigen Aufgaben zählen neben dem Holzeinschlag, Pflegemaßnahmen wie Durchforstung, die Bepflanzung von Schadflächen, unter anderem auch die Instandsetzung oder Erhaltung von Wegen. Aber: Damit dieser langfristig angelegte Prozess gelingen könne, sei ebenso „ein breites Verständnis und eine hohe Akzeptanz aller am Wald interessierten Gruppen für notwendige Maßnahmen“ von Relevanz.

Der Ausschuss votierte einstimmig für die Vorlage. Matthias Lindemer (Freie Wähler) bezeichnete den finanziellen Verlust als „noch relativ gering“. Bedeutsamer sei: „Wenn der Wald seine Klimaschutzfunktion nicht mehr übernehmen kann, wird’s richtig schwierig.“