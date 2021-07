Lörrach Öl in Gewerbekanal

Lörrach-Haagen. Hatte die Feuerwehr am Freitagabend noch mit den Folgen des Unwetters in Tumringen und anderen Stadtteilen zu kämpfen (wir berichteten), so kamen die Rettungskräfte auch am Sonntag nicht zur Ruhe.

Am späten Nachmittag wurde eine Ölverschmutzung im Bereich des Gewerbekanals bei Haagen gemeldet. Innerhalb kürzester Zeit waren die Rettungskräfte unter der Leitung von Stadtbrandmeister Manuel Müller vor Ort und stellten eine anhaltende Ölverschmutzung fest. Die Verschmutzung konnte mit einer Ölsperre eingegrenzt werden. Aus Sicherheitsgründen wurde eine weitere Ölsperre bei Tumringen installiert, da die Schweiz laut Müller Trinkwasser aus dem Bereich der Wiese bezieht. Am späten Abend hielt der Öleintrag bei Haagen an. Die Ursache dafür war zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. „Die Polizei ermittelt“, erklärte Müller