Lörrach: Offen soll er sein, der neue Papst

Der neue Papst soll offen sein „für alle demokratischen und ideologischen Gruppen sowie gegenüber anderen Religionen“, sagt Peter Ade, Vorstand der Kolpingfamilie St. Bonifatius Lörrach, im Gespräch mit unserer Zeitung. Die katholische Kirche dürfe sich nicht einigeln. „Sie muss rausgehen“, betont Ade. Mit aller Offenheit solle auch an der Aufarbeitung der sexuellen Missbräuche gearbeitet werden. Die Vertreter der katholischen Kirche müssten dranbleiben, damit dies „nie wieder geschieht“. Ade fordert auch eine Gleichberechtigung von Frauen. Franziskus habe schon gute Ansätze gehabt, hier müsse sein Nachfolger anknüpfen und diese weiterführen. Zu der Aussage, dass Kirche und Religiosität an Bedeutung verlieren würden, sagt Ade: „Kirchliche Themen verlieren nicht an Bedeutung, wir brauchen die Kirche mit ihrer Ideologie. Man muss sehen, dass sie nicht wegzudenken ist.“

Franziskus habe schon viele Vorsätze gehabt, die er nicht so recht erfüllt habe. Martin Reiner, Vorstand des Kirchenchors St. Fridolin und St. Bonifatius, wünscht sich daher einen, „der auch umsetzt, was er verspricht“. In Bezug auf die sexuellen Missbräuche müsse noch mehr zur Aufarbeitung gemacht werden. Er erhofft sich stärkere Sanktionen gegen verantwortliche Priester und Ordensleute.