Lörrach: Offene Ateliers locken

Was macht für Sie den Charme dieser Veranstaltung aus?

Man macht sich als Besuche /in der Nacht der offenen Ateliers mithilfe des Stadtplans auf dem Flyer oder auch des QR-Codes auf den Weg, um in Ateliers, den Arbeitsplätzen von Künstlern zu gehen, die sich in Hinterhöfen und auch Wohnhäusern befinden. Das bietet die schöne Gelegenheit zu entdecken, ins Gespräch zu kommen, dem oder der Künstler(in) über die Schulter zu schauen, sich überraschen zu lassen, sich beispielsweise auch Entstehungsprozesse von Arbeiten erklären zu lassen und vor allem, um zu sehen. Die Atmosphäre ist locker, der Einblick in die Arbeit der Kunstschaffenden ist unmittelbar.