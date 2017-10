Lörrach. Offenheit und Wissen sind Schritte zum Verständnis füreinander. Die Osteuropatage vom 23. bis 26. Oktober in Lörrach wollen zu Gesprächen anregen, Informationen geben, eine Plattform für Diskussionen schaffen und Menschen verbinden.

Der Verein Lörrach International veranstaltet vom 23. bis 26. Oktober die vierten Lörracher Osteuropatage. Damit wird an eine schöne Tradition angeknüpft, die mittlerweile seit zehn Jahren besteht: In loser Folge wird nach Polen und in die Ukraine geblickt, und die Möglichkeit geboten, trotz großer räumlicher Entfernung zu den befreundeten Städten Lubliniec in Polen und Vyshgorod in der Ukraine Facetten des Alltags kennenzulernen.

Die Reihe startet am Montag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr mit einer Lesung in der VHS Lörrach. Der Berliner Autor Jens Mühling liest aus seinem Buch „Schwarze Erde“. Der Autor von Essays und Reportagen über Osteuropa sucht in seiner Arbeit nach Gründen für die militärischen Auseinandersetzungen auf der Krim und im Donbass. Für sein Buch bereiste er die Ukraine mehrere Monate und begegnete Vertretern der unterschiedlichsten Interessengruppen: Nationalisten und Altkommunisten, Krimtataren, Volksdeutsche, Kosaken, Schmuggler, Archäologen und Soldaten. Er liefert so ein differenziertes Bild des Landes.

Umkämpfte Vergangenheit. Erinnerungs- und Geschichtspolitik in der Ukraine nach 1991: Der Osteuropahistoriker Professor Frithjof Benjamin Schenk von der Universität Basel befasst sich am 24. Oktober mit der Frage der nationalen Identität und dem Ringen um ein Geschichtsbild in der Ukraine. Der Vortrag findet um 16 Uhr im Hebelsaal des Dreiländermuseums in Zusammenarbeit mit dem Dreiländermuseum statt. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Zum Abschluss wird am 26. Oktober osteuropäisch gegessen: Im Mittelpunkt steht die berühmte Suppe Borschtsch. Dazu gibt es andere Köstlichkeiten aus der osteuropäischen Speisekammer. Den musikalischen Rahmen setzen die Lörracher Pianistin Jelena Kalistratova mit der Mezzosopranistin Anna Shiryaeva aus Freiburg. Klavierstücke aus der osteuropäischen Romantik werden von Corbin Beisner dargeboten. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten Feuerwache, Burghof 2. Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Person.