Lörrach Ohne Leistung keine Gegenleistung

Damit sei spiegelbildlich auch der Anspruch auf eine Gegenleistung erloschen. Auch von einer zwischenzeitlich erfolgten Vereinbarung der beiden Seiten über die Einbehaltung der Anzahlung in einem Telefongespräch, habe er sich nicht überzeugen können, so der Richter. An das entsprechende Telefonat erinnern sich zwar beide Seiten, der Kläger macht aber geltend, er habe dem Vorschlag seines Geschäftspartners nicht zugestimmt.

Dies werde im Grunde auch in dem von Thomas Platzer während der Gerichtsverhandlung zitierten Satz seines Gesprächspartners: „Keine Sorge, Thomas, wir werden uns schon einig“ deutlich. Hier sei zwar ein Einigungswille festzustellen, aber keine konkrete, rechtsverbindliche Absprache, so der Richter. Mit der Entscheidung werde ein bereits in dem Fall ergangenes Versäumnisurteil beibehalten.

Derzeit ist noch offen, ob Rechtsmittel eingelegt werden

Dem Einwand des Anwalts der Messe Lörrach, die vereinbarte Leistung beginne bereits vor dem eigentlichen Beginn der Messe, etwa mit dem Aufbau der Zelte auf dem Messegelände, wollte sich der Richter nicht anschließen. Die Aktivitäten im Vorfeld der Messe seien Vorbereitungshandlungen, die nicht zur charakteristischen Leistung eines Messeveranstalters zu zählen seien und daher dem unternehmerischen Risiko unterlägen, argumentierte er.

Unter der charakteristischen Leistung einer Messegesellschaft sei vielmehr die Bereitstellung des komplett fertiggestellten Messe-Settings zu verstehen, so dass der Aussteller direkt mit der Präsentation seiner Waren beginnen könne.

Die Gegenseite habe ebenfalls ein Risiko auf sich genommen, gibt er zu bedenken. Die auszustellenden Bauelemente hätten bereits auf einem 40-Tonner-Lkw bereitgestanden, hatten die Kläger, Vater und Sohn, geltend gemacht.

Die mit dem behördlichen Verbot einhergegangene „Unmöglichkeit“ beinhalte, dass jede Seite ihre Vorbereitungen selbst mit nach Hause nehme, präzisierte Richter Rombach. In Absprache mit deren Anwälten werde den Beteiligten das Urteil nun schriftlich zugestellt.

Die Messe Lörrach GmbH, die sich eine Entscheidung zu ihren Gunsten auch im Hinblick auf weitere mögliche Forderungen gewünscht hatte, bringt dieses Urteil in eine schwierige Lage. Sie wollten sich kurz nach der Urteilsverkündung noch nicht zur Sache äußern. Entsprechend offen bleibt demzufolge derzeit auch, ob Rechtsmittel eingelegt werden.

Erst Ende Februar hatten die beiden Inhaber und Geschäftsführer Natalia Golovina und Thomas Platzer bekannt gegeben, dass auch der für dieses Jahr in den Herbst verschobene Messetermin aufgrund der unsicheren Aussichten angesichts der Corona-Pandemie nicht aufrechterhalten werden kann. Die nächste Regio-Messe ist nun für 2022 geplant. Sie soll vom 12. bis 20. März stattfinden.

Um die Einnahmeausfälle zu verkraften haben Golovina und Platzer, die das Unternehmen erst 2016 übernommen haben, einen Kredit aufgenommen und bis auf einen alle Angestellten entlassen müssen. Der Kläger wollte sich zu dem ergangenen Urteil nicht äußern.