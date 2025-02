Lörrach: Online zur Sportlerehrung abstimmen

Finanziell unterstützt wird die Sportlerehrung durch das Sportgeschäft Sportmüller in Lörrach sowie die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, die einen zusätzlichen Preis für die Mannschaft des Jahres stellt. Ferner unterstützt der TuS Lörrach-Stetten die Ehrungsfeier organisatorisch.

Der Oberbürgermeister

„Die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, bei der Sportlerehrung für ihre Favoriten abzustimmen, unterstreicht die Wertschätzung der Vereinsarbeit. Ehrenamtliches und sportliches Engagement sind essenzielle Stützen unserer Gesellschaft. In den vergangenen Jahren haben Vereine an Bedeutung gewonnen – sie sind nicht nur Trainingsstätten, sondern auch Orte der Begegnung, des sozialen Miteinanders und des kulturellen Austauschs“, betont Jörg Lutz, Oberbürgermeister der Stadt Lörrach, in einer Mitteilung an die lokalen Medien.