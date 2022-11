Lörrach Onlinehändler ist an Galeria interessiert

Der Investor aus Nordrhein-Westfalen nimmt besonders die Standorte in mittelgroßen Städten in den Blick. „Interessant für uns sind Warenhäuser in Städten mit weniger als 250 000 Einwohnern.“ Hierzu zählt auch Galeria Lörrach im Herzen der Innenstadt an der Turmstraße. Gleiches gilt in der im Internet kursierenden Auflistung in der erweiterten Region auch für Galeria Singen, Konstanz und Offenburg. In Freiburg sei bei den jeweils zwei Filialen offen, welche Häuser übernommen werden sollen, berichtet nt-v.