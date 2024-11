Lörrach: Optik Burkart ausgezeichnet

„Nachdem der Standort in Weil am Rhein diese Ehrung bereits neun Jahre in Folge erhalten hatte, entschied sich das Unternehmen, eine Bewerbung für das 2021 eröffnete Geschäft in Lörrach einzureichen. Das hiesige Team unter der Leitung von Inhaber Siegfried Burkart zeigte sich erfreut darüber, dass diese Auszeichnung nun auch für den Standort Lörrach vergeben wurde“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die Auswahl der Top 100 basiert auf Testberichten, unangekündigten Testkäufen sowie Geschäftsbesichtigungen.