Lörrach: Ortsbus Linie 10

Barrierefreiheit gefordert

Die SPD-Stadt- und Ortschaftsrätin Christa Rufer forderte wiederholt, dass ein barrierefreier Kleinbus zum Einsatz kommen sollte. Bei einer Neubeschaffung müsse zudem darauf geachtet werden, dass die Sicht der Fahrgäste nach draußen möglich sei, schreibt Rufer. Vielfach kritisiert wird zudem, dass der Bus mit abgedunkelten Scheiben wie ein „Leichenwagen“ seine Runden drehe.

Vielfach genutzt

Indes: Der Ortsbus wird gut angenommen. Wie die Haagener Genossen unterwegs erfuhren, besteht die größte Nachfrage morgens, mittags und abends als Zubringer zur S-Bahn. Dabei nutzen nicht nur Berufspendler, sondern auch Schüler und viele Senioren den Ortsbus, um in die Innenstadt zu kommen. Auf der Fahrstrecke sind die Bus-Halte in den Ortsteilen zudem so angelegt, dass mit kurzen Wegen Einkäufe oder sonstige Erledigungen möglich sind. Besonders wichtig ist den Nutzern aber die Anbindung abgelegener Wohnorte und des Hausarztzentrums in Hauingen, war zu erfahren.