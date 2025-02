Wie bereits berichtet, muss in der Kita Alte Schule in Haagen eine von zwei städtischen Gruppen geschlossen werden, weil insgesamt drei Vollzeitstellen an Personal fehlen. Bis zu zwölf Kinder müssen auf andere städtische Kindergärten verteilt werden, was für erheblichen Unmut der Eltern gesorgt hat. In die Sitzung des Ortschaftsrats kamen mehrere Eltern mit Fachbereichsleiterin Ilona Oswald zusammen. Zuvor hatten sie sich zum Gespräch getroffen. Dabei wurde offenbar eine Lösung gefunden, die für die Eltern tragbar ist. Wie genau diese aussieht, wurde nicht gesagt. Ilona Oswald sagte, es seien jüngst drei Bewerbungen von Erzieherinnen eingegangen, die noch geprüft werden müssen. Zwei könnten im September anfangen, eine bereits kurzfristig. Dennoch machten die Eltern nochmals ihrem Unmut Luft. „Es ist traurig, dass wir so spät informiert wurden“, sagte eine Mutter. Haagen wächst, und da müsse auch die Infrastruktur mithalten, sagte sie. Ein Vater meinte: „So eine Kommunikation wünscht sich keiner.“ Ein anderer sagte: „Wir glauben nicht mehr an den Kindergarten in Haagen.“ Das Kindeswohl und dass Freundschaften auseinander gerissen werden, werde nicht berücksichtigt. Ein Vater sagte, es müsse einen Notfallplan für Personalengpässe geben. Ilona Oswald antwortete, das sei dann möglich, wenn man genügend Erzieherinnen habe. Man habe insgesamt aber zu wenig qualifiziertes Personal in den städtischen Einrichtungen. Ulrike Krämer (CDU) sah den Grund der Probleme darin, dass die beiden Gruppen des evangelischen Kindergartens in der Alten Schule untergebracht sind und deshalb nur zwei städtische Gruppen da sind, wo fehlendes Personal schwieriger ausgeglichen werden könne. Das sei ein Provisorium, das für zwei Jahre gedacht war und nun sechs Jahre dauere, weil sich der Neubau des evangelischen Kindergartens immer wieder verzögert habe, was im Ortschaftsrat laufend kritisiert worden sei, betonte sie.