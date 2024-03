Lörrach: Pärchen auf Diebestour in der Innenstadt unterwegs

In der Innenstadt auf Diebestour unterwegs: Am Dienstag gegen 13.45 Uhr wurden eine 38 Jahre alte Frau und ein 35 Jahre alter Mann von einem Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters an der Turmstraße bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Die beiden sollen gemeinschaftlich versucht haben, drei Flaschen Alkoholika zu entwenden. Diese steckten sie in ihren Rucksack und wollten den Discounter über den Haupteingang verlassen. Dort wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen und angehalten.