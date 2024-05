Ein Unbekannter hat laut Polizei am Montag gegen 10.40 Uhr ein Paket aus dem offenen Verladeraum eines Zustellerfahrzeugs entnommen. Ein Zeuge machte den Zusteller darauf aufmerksam – dieser verfolgte den Unbekannten umgehend. Der mutmaßliche Täter ließ daraufhin das Paket fallen und flüchtete unerkannt. Das Zustellerfahrzeug stand in der Fußgängerzone in der Tumringer Straße vor einem Schuhgeschäft. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, bekleidet war er mit einem roten Hoodie mit dunkelblauen Streifen sowie einer weißen Kapuze. Zudem trug er eine mehrfarbig karierte Hose. Das Polizeirevier sucht den Zeugen, der den Zusteller informierte, aber auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise. Das Lörracher Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621/176-0 erreichbar.