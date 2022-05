Lörrach Palmstraße vor der Aufwertung

„Die Bepflanzung erfolgt in der Palmstraße mit Bäumen, die in ihrer Form, Größe und Funktion einen größeren Raum in der Straßenmitte erhalten werden als bisher“, erklärt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic in einer Medienmitteilung. Das Bild der Straße wende sich zum Positiven, die Aufenthaltsqualität werde sich verbessern.

In der anschließenden Ausschuss-Sitzung wurde indes die Frage aufgeworfen, wo angesichts der massiven Kostensteigerungen durch den Krieg in der Ukraine Einsparpotenziale bei diesem Stadtentwicklungsprojekt gefunden werden könnten: Ob hiervon auch die Baumpflanzungen betroffen sein könnten, ist derzeit noch unklar.

Starten sollen die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Palm- und Turmstraße sowie der Straße Am Hebelpark im Sommer. Mit der geplanten Umgestaltung wird ein großer Teil der unterirdischen Infrastruktur in der Palmstraße erneuert und neu geordnet. „Die Bäume erhalten Pflanzgruben, die mit Substrat aufgefüllt und ein großes Volumen aufweisen werden, um ein optimales Wurzelwachstum zu gewährleisten“, so die Kommune.

In der Turmstraße werden die Baumstandorte unterirdisch miteinander verbunden, um eine gesunde Entwicklung der Bäume zu ermöglichen, da hier großvolumige Baumgruben auf Grund der zahlreichen Leitungen keine Option sind. Soweit technisch möglich, werden die Verkehrsflächen zukünftig eine Neigung zu den Bäumen hin aufweisen, damit Regenwasser direkt zu den Baumstandorten abfließen kann, erläutert die Stadtverwaltung.