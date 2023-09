Lörrach Panflöte und Gitarre in Röttler Kirche

Philippe Emmanuel Haas hat in Bern und am Konservatorium Hilversum in den Niederlanden Panflöte in alter und klassischer Musik studiert. Danach hat er an Meisterkursen teilgenommen. Als Solist gibt er in verschiedenen Formationen, unter anderem mit Musikern der Schola Cantorum Basiliensis, Konzerte in Europa, Nordamerika und in Israel. Zudem unterrichtet er klassische Panflöte an Musikschulen in der Schweiz.

Antony Antifakos ist in England geboren und in der Schweiz aufgewachsen. Er studierte klassische Gitarre an der Musikhochschule Luzern und schloss 2005 mit dem Lehrdiplom und einem Master of Arts in klassischer Gitarre ab. Er unterrichtet klassische Gitarre an Musikschulen in der Schweiz und gibt Konzerte.