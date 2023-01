Lörrach Pantomime voller Poesie

Mitgründerin Floriana Frassetto ist immer noch dabei, hat zum 50-jährigen Bestehen ein Programm zusammengestellt und inszeniert, präsentiert so mit den Performern Tess Burla, Christa Barrett, David Labanca und Manuel Schunter die schönsten Mummenschanz-Momente. Eine Art Best-of, keine Minute langweilig, sondern ein Augenschmaus an Masken und Objekten, die sich in Sekundenschnelle umformen, ihren Charakter wechseln, Aha-Erlebnisse und Heiterkeit auslösen. Was für ein Ideenreichtum!

Mummenschanz erzählen kleine, fantasievolle, oft skurrile und hintergründige Geschichten, mal in nur wenigen Sekunden, mal in einigen Minuten. Stets sind diese von großer menschlicher Wärme und werden mit einem Augenzwinkern inszeniert. Häufig geht es um zwischenmenschliche Gefühle, gerne um Zuneigung, Konkurrenz oder Eifersucht. Auch Objekte haben hier eine Seele. Da sind zwei Rohre, die Ball spielen und mit wenigen Bewegungen die ganze menschliche Gefühlsskala von beleidigt bis begeistert durchspielen. Da ist der Stecker und die Steckdose, die zusammenfinden und es ganz schön krachen, vielmehr leuchten lassen. Überdimensionale Plastikhüllen werden auf geheimnisvolle Weise von innen so zusammengeknautscht, dass ein bekümmertes Gesicht entsteht. Riesige Hände treten miteinander, aber auch mit dem Publikum in Kontakt. Letzteres wird immer mal wieder unaufdringlich eingebunden, darf einen Ballon auf die Bühne stupsen oder einem gesichtslosen Kästchen mittels aufgeklebter Augen, Nase und Haaren Leben einhauchen. Wunderbar die schillernde Unterwasserwelt mit ihren schwebenden Bewohnern, mit der uralten Geschichte vom Fressen und Gefressenwerden. Oder die überraschend turbulente HipHop-Nummer, die die Handy-Hörigkeit aufs Korn nimmt.

Grenzenlose Fantasie

Für diese Kunst der grenzenlosen Fantasie, in der sich simple Holzlatten zu Strichmännchen, Schlangen und Herzen formen oder Knetmasse durch geschwinde Umformung menschliche Fehlbarkeit zeigt – dafür wurde Mummenschanz nicht nur in ganz Europa sowie am Broadway gefeiert. Auch nach 50 Jahren mit inzwischen personeller Erneuerung ist die Truppe ein Unikat. Stille Magie, bei der der Zuschauer so gebannt ist, dass er glatt die Frage vergisst: Wie machen die das bloß?