Lörrach Parkplätze weiter Zankapfel

Lörrach (ndg). Die Parkplätze am Hallenbad und in der dortigen Tiefgarage bleiben ein Zankapfel. Das wurde am Donnerstag erneut im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) deutlich. 18 Tiefgaragenplätze wurden laut Bürgermeister Michael Wilke an Lehrer der benachbarten Campus-Schulen fest vermietet.



Die Gäste des Hallenbads könnten dafür jetzt auf alle oberirdischen Stellplätze zurückgreifen. Die Gesamtanzahl der Stellplätze für die jeweiligen Nutzergruppen habe sich nicht geändert, für Badegäste stünden weiterhin dauerhaft 24 Plätze zur Verfügung.



Die Tiefgarage ist von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr an Personen mit Berechtigungsausweis vermietet. Ab 17 Uhr steht die Tiefgarage dann zusätzlich den Hallenbad- und Saunabesuchern zur Verfügung. Die maximale Parkdauer für die oberirdischen Plätze für Gäste des Hallenbades wurde von zwei auf drei Stunden verlängert.



Zufrieden waren mehrere Ausschussmitglieder mit dieser Lösung nicht. Gerade für Frauen mit kleinen Kindern wäre es laut Bernhard Escher (CDU) und Thomas Vogel (Freie Wähler) sinnvoller, wenn den Badegästen die Tiefgaragenplätze zur Verfügung stünden. Die Lehrer könnten auch oberirdisch parken.

