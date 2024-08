Lörrach: Parkschwimmbad bleibt vorerst zu

Dass Menschen ertrinken, ist kein Einzelfall. Laut der aktuellen Statistik der DLRG, die im Internet einsehbar ist, sind bis zum 31. Juli bundesweit 253 Menschen ertrunken – 35 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Was die DLRG-Statistik sagt

Während in Seen mit 77 Personen etwas weniger Menschen umkamen (2023: 82), verzeichnete die DLRG mit 92 Fällen (2023: 77) zum dritten Mal in Folge mehr tödliche Unglücke in Flüssen. Bei gut drei Vierteln (76 Prozent) der Ertrunkenen handelt es sich um Männer.

Dass in einem Schwimmbad jemand ertrinkt, ist offenbar eher ungewöhnlich. Die Statistik weist für die ersten sieben Monate des Jahres (also ohne Einbeziehung des aktuellen Falles aus Lörrach) acht Todesfälle in Schwimmbädern aus – im vergangenen Jahr waren es vier.