Lörrach: Partner im Leben, Weißclown und Tollpatsch in der Manege

Was das Schwierigste ist

Gemeinsam hat das Duo die Welt bereist, ist neben Stationen in Europa auch in Afrika und China aufgetreten. Gibt es Unterschiede in den Reaktionen des Publikums? „Grundsätzlich ja, da es in verschiedenen Ländern auch verschiedene Mentalitäten gibt“, schildert Pavlina Salvini ihre Erfahrungen. Aber eines eint das Publikum weltweit: die Freude am clownesken Treiben, das Leuchten in den Kinderaugen und schließlich der Moment, an dem gelacht wird. „Das ist das Schwierigste an unserem Beruf: die Menschen zum Lachen zu bringen“, legt Pavlina Salvini dar. Auch nach jahrzehntelanger Erfahrung sei es durchaus auch eine stressige Situation, wenn der Vorhang aufgeht und das Duo die Manege betritt. Aber wenn der Empfang dann so herzlich ausfalle wie bei den Vorstellungen im Lörracher Weihnachtscircus, dann falle aller Stress ab. „Sobald man die erste Reaktion des Publikums bekommt, ist jede Anspannung vergessen“, sagt Pavlina Salvini. Ihr Ehemann ergänzt, dass es nach jeder Vorstellung des Lörracher Weihnachtscircus’ stehende Ovationen gebe.