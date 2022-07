Lörrach Partnerstädte-Sportler aktiv

Die Teilnehmer wurden am Freitag auf dem Gelände des Alten Wasserwerks neben der Bürgermeisterin auch von Susanne Daniel, Vorsitzende von Lörrach International, und dem Bereichsleiter Jugend des SAK, Eric Bintz, willkommen geheißen. Als besonderer Gast wurde der Bürgermeister von Senigallia, Massimo Olivetti, begrüßt, der sein Team begleitet und zum ersten Mal in Lörrach weilt.

Anschließend fand ein gemeinsames Abendessen statt, um sich gegenseitig kennenzulernen.

Am Samstag und Sonntag wartete ein umfangreiches Programm auf die jungen Teilnehmer. Los ging es am Samstag im Parkschwimmbad mit Sport- und Spielwettkämpfen. Am Nachmittag fand eine Geochaching-Stadtralley durch die Innenstadt statt. Am Sonntag warteten sechs Workshops und am Nachmittag Wettkämpfe auf dem Gelände des Reitervereins auf die Teilnehmer. Vier international gemischte Teams traten gegeneinander an. Nach dem Abendessen am Sonntag fand die Siegerehrung in den Räumen der Jugendherberge statt.