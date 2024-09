Eine 31-jährige Frau wurde am Dienstag gegen 20.05 Uhr von einem 74-jährigen Autofahrer angefahren. Der Mann befuhr die Franz-Ehret-Straße und übersah die Fußgängerin, die die Straße am Zebrastreifen überquerte. Durch die Kollision wurde die Passantin auf den Gehweg geworfen. Der Rettungsdienst brachte laut Polizei die offensichtlich nur leicht verletzte Fußgängerin in ein Krankenhaus.