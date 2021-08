Lörrach Paten gesucht

Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic erklärt dazu: „Das Ziel des Fachbereichs Stadtgrün ist es, die Stadt lebenswerter, grüner und artenreicher zu gestalten. Dies geschieht sowohl durch Aktionen der Stadt selbst als auch durch die Eigeninitiative der Bürger.“

Auch Unternehmen und eingetragene Vereine könnten eine solche Patenschaft abschließen, sofern sie eine zuständige Person benennen können. Der Eigenbetrieb Stadtgrün unterstützt bei der Suche nach einem geeigneten Baumbeet in der Nähe des Wohnsitzes der jeweiligen Interessierten.

Nicht jeder Standort geeignet

Allerdings ist nicht jeder Standort für eine Patenschaft geeignet. Die Baumbeete müssen für die Paten laut der Stadtverwaltung sicher erreichbar sein, so dass Baumbeete, die unmittelbar an Hauptverkehrswegen liegen, ausscheiden. Außerdem muss es sich um einen vitalen Baum handeln, an welchem in den nächsten Jahren keine Veränderungen geplant sind.

Der Fachbereich Stadtgrün bittet um Verständnis, dass bei rund 10 500 städtischen Bäumen keine Liste möglicher Flächen zur Verfügung gestellt werden kann. Stadtgrün berät auf Anfrage bei der Auswahl einer Fläche. Bürger können auch eine Fläche vorschlagen, an der sie interessiert sind. Stadtgrün klärt dann, ob die Fläche geeignet ist und bietet gegebenenfalls eine Alternative an.

Grundsätzlich ist es zudem wichtig, dass sich das Baumbeet in einer Umgebung befindet, in der der Pate die notwendige Versorgung mit Gießwasser gut sicherstellen kann. Daher ist eine Baumbeetpatenschaft insbesondere dann für Bürger interessant, wenn sich in deren Wohnsitznähe oder auf deren täglichen Arbeitsweg ein geeignetes Baumbeet befindet.

Mehr Informationen auf der Homepage der Stadt unter www.loerrach.de/baumbeetpatenschaft, Kontakt zum Fachbereich Stadtgrün: Tel. 07621/415 663 per E-Mail stadtgruen@loerrach. de.