Lörrach Pater Brown kriminalisiert auf dem Salzert

Zum Inhalt: Nachdem Pater Brown (Martin Schade) einen Bankraub in Brighton aufgeklärt hat, wird er mal wieder von seinem Bischof, der diese weltlichen Abenteuer überhaupt nicht schätzt, strafversetzt. So muss er nun die Pfarrstelle auf der Isle of Man übernehmen. Kaum haben Pater Brown und seine Haushälterin Mrs. Miller (Gabi Nicklas) jedoch ihre Koffer richtig ausgepackt, passieren bereits die merkwürdigsten Dinge. Noch an ihrem ersten Tag auf der Insel wird die Haushälterin um ein Haar in der Nähe des Kirchturms von einem herabfallenden Glockenschlägel erschlagen, und Pater Brown entdeckt in seinem Haus zufällig einen alten Geheimgang. Als kurz darauf auch noch der Küster Norman Gladwell erstochen aufgefunden wird, ist der agile Pater nicht mehr zu bremsen und begibt sich auf humoristische Art und Weise an die Aufklärung des rätselhaften Falles, wobei er dem hilflosen Kommissar Slack (Thomas Muck) stets um eine Nasenlänge voraus ist.

Karten für die Premiere am 21. Oktober, mit anschließender Party und einigen weiteren inkludierten Extras, können ab sofort auf der Homepage online unter www.salzert-brettli.de gebucht werden. Tickets für alle anderen Vorstellungen können sie dort ab 1. September erwerben.