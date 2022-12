Lörrach Pater Théodore in Lörrach entpflichtet

Zudem habe die Freistellung des Vikars nichts mit Vorkommnissen in der Pfarrei St. Fridolin zu tun – auch habe sich nichts dergleichen angedeutet. Die Information über die Freistellung habe ihn vollkommen unvorbereitet getroffen, betont Giesler. Oberstaatsanwältin Karin Sattler-Bartusch bestätigt, dass gegen Pater Théodore Shanika „bei der Staatsanwaltschaft Freiburg – Zweigstelle Lörrach kein Ermittlungsverfahren anhängig ist“.

Bis zum Frühjahr 2023 soll ein Nachfolger gefunden werden. Zwischenzeitlich wird Pater Yves, ebenfalls Mitglied der Schönstattgemeinschaft und Vikar in der Seelsorgeeinheit Kandern-Istein, die Kirchengemeinde Lörrach unterstützen, sagte Giesler. Er könne den Wunsch nach transparenterer Information gut nachvollziehen, sagte der Pfarrer, bat aber um Verständnis darum, dass dies „aus juristischen Gründen“ nicht möglich sei.

Pater Théodore Shanika wurde 1975 in Uvira, einer Stadt im Osten des zentralafrikanischen Staates Kongo, geboren. Er wuchs in einer Familie mit 13 Kindern auf und studierte in Burundi Philosophie und Theologie. Seinen Bachelor machte er an der päpstlichen Universität Urbaniana in Rom, so eine Medienmitteilung im November 2020.

Ein Praktikum führte ihn zu den Schwestern von Mutter Theresa von Kalkutta. Nach Stationen in Luzern und Koblenz wurde er 2010 zum Diakon und zum Priester geweiht. Nach Deutschkursen in Bern und Bonn setzte er sein Theologiestudium in Vallendar bei Koblenz, dem Gründungsort der Schönstattgemeinschaft, fort. Während seiner Studien in Europa machte Shanika als Priester Vertretungen in der Schweiz und in Freiburg, heißt es. Seit April 2019 war er als Vikar in der Seelsorgeeinheit Überlingen am Bodensee tätig.