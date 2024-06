Zukunftsaufgaben

In seiner Predigt ging es Giesler vor allem um die Bewältigung der Zukunftsaufgaben seiner katholischen Kirchengemeinde hier im Südwesten von Baden zwischen Todtnau, Lörrach, Weil und Basel. Mit diesen Gedanken verband er zugleich kurze Einblicke in sein Leben als Kind und Student und einen Blick auf Bonifatius, den Schutzheiligen seiner Kirche St. Bonifatius hier in Lörrach.

Gieslers Vita

Aufgewachsen ist Giesler in Bollenbach, einem kleinen Dorf bei Haslach im Kinzigtal. Bollenbachs Kirchengemeinde habe in seiner Kindheit noch einen eigenen Pfarrer gehabt. Als Student in Freiburg sei ihm dann aber klar geworden, dass die Zukunft seiner Kirche mit großen Seelsorgeeinheiten verbunden sei. Schon in Achern sei er ab 2015 für acht Pfarrgemeinden verantwortlich gewesen.

Giesler erklärte weiter, dass zum 1. Januar 2026 „unser jetziges Dekanat in die Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck übergeht“. Daraus ergäben sich neue Rollen. Der Pfarrer könne dann nicht mehr „allgegenwärtig sein“, und Laien müssten künftig Verantwortung übernehmen. Die „Mitverantwortung von Laien“ sehe er aber nicht als „Notnagel“. Schon im Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) sei das „allgemeine Priestertum“ betont worden.