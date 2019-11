Lörrach Pazifist, Poet und Zweifler

Die Probleme seien nicht gelöst worden, meint er, in Deutschland löse man Probleme nur sprachlich, eben durch Umbenennungen. Fazit: Auch in den gegenwärtigen Zeiten muss sich ein Pazifist, Vollblutpoet und Zweifler wie Wenzel mitunter wie ein Fremder vorkommen: „Hier bin ich nicht mehr zu Hause“, bekennt er im Lied „Such mich nicht“. Was er nicht mag und wozu er nicht gehören will, ist das Gleiche geblieben: Mit rau-zarter Stimme singt er gegen alles Aufgeblähte, Großkopferte, Besserwisserische und Gewinnertypenhafte an.

Nach dem Einstieg mit „Nur der Mond“ vom Album „Wo liegt das Ende dieser Welt“, dem jüngsten Produkt aus der Wenzel’schen Plattenschmiede, geht es nach „Brief aus der Stadt“ (2006) quer durch alle Schaffensjahre. Ergreifend interpretiert der 64-Jährige das Stück „An mich, nachts“, entstanden während seiner „frühen Verzweiflung im Osten“.

Die Platte „Stirb mit mir ein Stück“, auf der das Lied 1986 erschien, erlangte in der DDR Kultstatus. Wenzel, auch daran sei erinnert, gehörte im September 1989 zu den Verfassern jener Resolution von „Unterhaltungskünstlern“ der DDR, deren öffentliches Verlesen für Furore sorgte.

Ebenfalls im Programm ist seine deutsche Übertragung des Woody Guthrie Klassikers „This Land Is Your Land“ –­ Lörracher Fans erinnern sich an das Konzert, das Wenzel mit Woodys Sohn Arlo Guthrie 2006 im Burghof gab. Gespickt ist das Set überdies mit einigen klassisch schönen Liebesliedern wie „Kamille und Mohn“, das lange beklatscht wird, oder der Zugabe „Herbstlied“.

Virtuos wechselt der Multiinstrumentalist Wenzel zwischen Piano, Gitarre und Akkordeon, derweil Hannes Scheffler und Thommy Krawallo jeweils sowohl Gitarre als auch Bass bedienen und dabei erfrischend viel Rockiges, aber auch mal Blues und Country ins Spiel bringen. Langsame und schnellere Stücke wechseln sich ab.

Schön auch: Wenzel hat es nicht eilig, von der Bühne zu gehen. Drei Mal kehrt er für Zugaben zurück. Zwischen die Songs streut er mal nachdenklich-ironische Fragen („Was braucht man, um aus einem normalen Tag einen glücklichen Tag zu machen?“), mal kleine Gags, mal ein Dichtkunstwerk aus eigener Feder. Wie ja seine Songtexte allesamt Gedichte sind. Zum Schluss gibt es stehende Ovationen.