Zu einem Unfall zwischen einem 23-jährigen Pedelec-Fahrer und einem Auto soll es am Donnerstag gegen 21 Uhr an der Einmündung Lörracher Straße/Eisenbahnstraße gekommen sein. Der Pedelec-Fahrer sei von dem Wagen angefahren worden. Daraufhin habe er sich kurz mit dem Autofahrer unterhalten und diesem mitgeteilt, dass alles in Ordnung sei. Personalien habe man keine ausgetauscht. Erst später habe der Pedelec-Fahrer Schmerzen in seiner Hand verspürt und informierte die Polizei. Nach eigenen Angaben habe der 23-Jährige unter Schock gestanden und könne keine Angaben zu dem Fahrer oder dem Wagen machen, außer dass es sich um ein helleres Fahrzeug handeln könnte. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 / 176-0, sucht nun den Fahrer des Wagens. Dieser wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zu dem unfallbeteiligten Auto geben können.