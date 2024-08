Auf der Motorhaube eines Autos gelandet: Am Donnerstag gegen 7.35 Uhr war ein 49-jähriger Autofahrer auf der Untereckstraße unterwegs. Als er an der Kreuzung Untere Hartmattenstraße geradeaus in Richtung Brombacher Straße fahren wollte, übersah er eine von rechts kommende 58-jährige Pedelec-Fahrerin. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision. Die 58-Jährige wurde frontal erfasst und auf die Motorhaube des Wagens geschleudert. Im Anschluss stürzte sie nach vorne auf die Fahrbahn. Die 58-Jährige wurde wohl nur leicht verletzt, heißt es im Polizeibericht. Eine Verständigung des Rettungsdienstes habe sie abgelehnt. Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit.