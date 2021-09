Lörrach „PendlerBrezel“

Der Landkreis und die Bäckerei Paul in Lörrach, das Café Fritz in Weil am Rhein, Tanjas und Annettes Backstübli in Degerfelden sowie die Pfeiffer Beck Bäckerei in Schwörstadt sind Teil der landesweiten Aktion und fördern so das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel, heißt es in der Mitteilung.

Bei der PendlerBrezel handelt es sich um eine Kooperation der Initiative RadKULTUR des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg mit Bäckereibetrieben im Land und der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg.