Lörrach „Persönlich verunglimpft“: Vogelbach-Eigentümer ist schockiert

Von Marco Fraune

Lörrach. Eigentümer Christian Zschocke zeigt sich in Frankfurt am Main am Schreibtisch sitzend im Telefongespräch mit unserer Zeitung extrem negativ überrascht über das, was im Lörracher Rathaus aktuell vor sich geht. Seine Bewertungen von Gesprächen mit Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic fallen anders aus als das, was am Donnerstagabend im Ausschuss für Umwelt und Technik öffentlich gemacht wurde.