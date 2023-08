Lörrach Pfadis der Freien Christengemeinde sammeln Müll

Die meiste Zeit des Jahres sind die Royal Rangers jedoch nicht in der Stadt unterwegs, sondern in der Natur. Sie treffen sich auf ihrem Wiesengrundstück in Haagen oder in der FCG Lörrach, „um Holzbauten zu erstellen, Feuer zu machen, in Teams zu kochen und zu spielen, Werte zu lernen und leben“, heißt es. Während der Schulzeit finden die Treffen der Christlichen Pfadfinder Royal Rangers freitags von 17.30 bis 19.30 statt. www.rr40.de