Lörrach Pfandspenden können viel bewirken

Von Martina Proprenter

Fehlende sanitäre Anlagen, Müll in Seen und Flüssen und weltweit 1,5 Millionen Menschen die deshalb jährlich an verunreinigtem Wasser sterben: Der Grund des Benefizkonzerts am Samstag im Alten Wasserwerk hört sich nicht gerade nach einem spaßigen Abend an. Doch statt auf den drohenden Zeigefinger setzt der 2006 gegründete Verein „Viva con Agua“ vielmehr auf niederschwellige Angebote bei ausgelassener Feierlaune. Mit Erfolg.

Kreative bis skurrile Aktionen

Mit medienwirksamen Aktionen schafft es der Verein immer wieder in die Schlagzeilen. Etwa als Aktivisten von St. Pauli aus einmal quer durch Deutschland bis nach Basel reisten. Zu Fuß, um zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft zu gelangen. Mit diesem Sport ist der Verein tief verbunden. So ließ den damaligen Profi Benjamin Adrion die desaströse Trinkwasserversorgung auf Kuba nicht los, wo sein Verein 2005 im Winterlager war. Gemeinsam mit der Welthungerhilfe rief er daher den Verein „Viva con Agua“ ins Leben, der mit Kunst, Musik und Sport eine „universelle Sprache“ spricht, wie es auf der Homepage heißt. Mit Spendengeldern finanziert der Verein seitdem Projekte in Entwicklungsländern, die besonders in Schulen und Kindergärten die Trinkwasserversorgung aufbauen oder verbessern. 2009 erhielt Adrion für seine Vision, der sich mittlerweile mehr als 10 000 Unterstützer angeschlossen haben, das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Kein Leben ohne Wasser

In 15 Projektländern ist Viva con Agua (spanisch für „Leben mit Wasser“) derzeit engagiert. Laut dem Verein konnten bereits 250 000 Menschen von ihrem Engagement profitieren. Ein Ende ist noch nicht in Sicht, denn erst 2010 wurde der Zugang zu sauberem Wasser von der Vollversammlung der Vereinten Nationen als Menschenrecht anerkannt. 10 000 Unterstützer gibt es laut Verein mittlerweile, die nicht nur in Deutschland sondern auch in Österreich, den Niederlanden und der Schweiz Spenden sammeln. Oft niederschwellig mit Becherspenden auf Festivals, manchmal aber auch mit besonders kreativen Ideen. Seit 2010 verkauft der Verein sein eigenes Mineralwasser, seit diesem Jahr auch in der Schweiz. Im Vorjahr wurde das Sortiment zudem durch „soziales Klopapier“ erweitert, zumindest in Hamburg, wo das Recycling-Papier verkauft wird.

Das Netzwerk soll aber noch weiter wachsen, etwa von der Schweiz wieder zurück nach Deutschland, genauer ins Dreiländereck, schwappen. „Schön wäre es, wann auch hier eine Zelle gegründet wird“, sagt Claudia Gunzenhauser, vom Basler Ableger des Vereins. Neben dem reinen Spendensammeln wollen die Aktivisten daher auch über Möglichkeiten informieren, wie sich jeder mit Projekten einbringen kann. Ein Infostand lockte daher nicht nur mit Buttons und Aufklebern, sondern auch mit einer Tombola.

Drei Bands für jedes Alter

Bereits zum vierten Mal bietet das Team des Alten Wasserwerks den Rahmen für dieses Benefizkonzert der Schweizer Nachbarn. Mit dem Andrang, rund 200 Besucher zahlten bereitwillig den Eintritt plus Spende, zeigen sich die Veranstalter zufrieden. „Pasta Pat und seine Homes“ hatten den Heimvorteil und spielten vor rund 130 meist jugendlichen Gästen zur Eröffnung. Nach Hip-Hop ging es mit Gesellschaftskritik weiter. Zu den Texten des Freiburger „Surya-Taal Kollektivs“ mischten sich unter die Jugendlichen zu fortschreitender Stunde auch Gäste jenseits des Teenageralters, so die Beobachtung von Sam Klink, Leiter des Fachbereichs Kultur beim SAK. Zum Abschluss des Abends sorgten „Otto Normal“ nochmals für ausgelassene Besucher auf dichtgedrängter Tanzfläche.

www.vivaconagua.org