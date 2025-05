Der Feuerwehr wurde am Donnerstag gegen 16.05 Uhr Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Austraße mitgeteilt. Auslöser war brennendes Öl in einer Pfanne, welche auf dem eingeschalteten Herd stand. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Pfannenbrand durch die 70-jährige Bewohnerin selbst gelöscht werden. Durch den Brand sei nur geringer Schaden am Inventar entstanden. Vorsorglich wurde die 70-Jährige vom Rettungsdienst untersucht, teilt die Polizei mit.