Würde die Abschaffung des Zölibats und die Öffnung des Priesteramts für Frauen den Beruf nicht attraktiver machen?

Derzeit ist der Priesterberuf auf einen sehr kleinen Kreis von Menschen beschränkt: Männer, die bereit sind, ehelos zu leben. Andererseits ist in der evangelischen Kirche die Heirat für Pastoren ebenso möglich wie die Einstellung von Frauen in diesem Beruf. Trotzdem gehen die Zahlen dramatisch zurück. Die Öffnung des Zölibats könnte helfen, aber ich vermute, dass Kirche insgesamt zu sehr an Attraktivität eingebüßt hat.

Was müsste die Kirche tun, um positiver wahrgenommen zu werden? Als Arbeitgeberin und für Gläubige?

Das Schlüsselwort ist Reformbereitschaft. Die Menschen müssen wahrnehmen, dass Kirche bereit ist, sich zu reformieren, auf die heutige Welt einzulassen, diese ernst zu nehmen. Und sie müsste sich den eigenen Fehlern schonungslos stellen – etwa mit Blick auf die Missbrauchsfälle. Ich denke, sie versucht dies ernsthaft – mit allen Fehlern, die dabei passieren. Aber auch Fragen der Zulassungsvoraussetzungen zum Priesteramt, der Stellung der Frau und nicht zuletzt nach demokratischen Strukturen in der Kirche sind von Bedeutung. Ermutigend ist, dass vor Ort nach wie vor viele Menschen den Kontakt zur Kirche schätzen.

Das Interesse an Ratgeberliteratur fürs Leben und und fernöstlichen Religionen ist groß. Welches faszinierende Angebot macht das Christentum den Menschen?

Das aus dem christlichen Gottesbild resultierende Menschenbild. Gott hat sich dem Menschen existenziell zugewandt, ist durch Jesus selbst Mensch geworden. Die daraus resultierende Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch ist wertvoll – wir haben die grundsätzliche Zusage, gewollt und bejaht zu sein.

Wie stehen Sie den Menschen gegenüber, die Christentum „light“ leben wollen? Sinngebung suchen: ok, aber nicht zu viel reine Lehre, nicht zu viel Religiosität praktizieren?

Das ist in der Volkskirche quasi Alltagsgeschäft und zu akzeptieren. Aber natürlich freue ich mich über Christen, die dafür brennen und das Feuer weitertragen.

Wie hat sich der Beruf des Pfarrers gewandelt?

Wir arbeiten heute in Pastoralteams in zunehmend größeren Einheiten. Diese sind so groß, dass ich als Pfarrer nicht mehr den Überblick über jedes Detail haben kann. Man muss bereit sein, auch andere machen zu lassen und ihnen Vertrauen schenken.

Was erfüllt Sie noch heute, nach 25 Jahren im Job?

Die Vielfalt und der Kontakt zu Menschen. Ich begleite Ehrenamtliche und Gläubige – Letztere oftmals in sehr wichtigen Phasen des Lebens. Kein Tag ist wie der andere.

Das macht es mitunter anstrengend, aber auch spannend. Die großen Festtage, das Feiern mit der Gemeinde, gibt mir immer noch viel Energie, ebenso gemeinsame Reisen mit anderen – all die Situationen, in denen ich spüre: Was Du tust, ergibt Sinn. Du hilfst den Menschen.