Lörrach Phaenovum bietet wieder Ferienprogramm

Für Kinder und Jugendliche, die sich für Roboter und deren Programmierung begeistern, gibt es folgende zwei Kurse: Im Kurs „RoboRAVE Roboter mit Lego Mindstorms programmieren“ haben Schüler (10-13 Jahre) die Möglichkeit, ihre eigenen Lego Roboter zu bauen und zu programmieren.

Im zweiten Kurs werden mBot-Roboter mit Scratch programmiert. Auch dieser Kurs bietet die Möglichkeit, erste Einblicke und Erfahrungen für den nächsten RoboRAVE Germany zu erlangen.

Thema Elektronik

Für Technikbegeisterte ab zwölf Jahren bietet das Phaenovum in Kooperation mit der DHBW Lörrach den Kurs „Spaß mit Elektronik“ an. Fragen wie: Wo kommt der elektrische Strom her? Wie funktioniert eine elektronische Schaltung? werden im Kurs durch Experimentieren, Schaltungen Löten, Messen und Stecken auf den Grund gegangen. Der Kurs findet in den Elektrotechnik-Laboren der DHBW Lörrach statt.

Sternengucker

Den Himmel über Lörrach und Gersbach erleben inklusive einer Einführung in die praktische Astronomie können ältere Schüler ab 14 Jahren. Neben einer Einführung in die Orientierung am Sternenhimmel wird der Umgang mit Fernrohren vermittelt.

Gefördert werden die Kurse von den Unternehmen Glatt GmbH, Roche Pharma AG, Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, Energiedienst Holding AG und Reissner Spedition GmbH Supply Logistic. Anmeldung: www.phaenovum.eu/de/angebote/kurse/