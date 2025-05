Foto: Nina Lipp

Mehrere Dinge waren Karin Maßen für die Inszenierung wichtig: Nicht zu nah dran zu sein an den damals spektakulären Spezialeffekten der populären Verfilmung des Romans von 1984. Nicht zuletzt, weil diese nur den ersten Teil des Romans abdeckt. Zweitens: mit den Nachwuchs-Schauspielern Textarbeit zu leisten. Wovon handelt diese Geschichte? Was ist Fantasie, was Mut? Warum brauchen wir sie? Und auch: Was ist Respekt, was ist Gemeinschaft? Diese Themen während der Proben immer wieder zu diskutieren, zu hören, was die Kinder darunter verstehen, habe den Entstehungsprozess enorm bereichert und habe den Kindern Respekt vor der Bühne gelehrt.