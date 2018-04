Lörrach Pionier in der Lackiertechnik

Der Lörracher Unternehmer und Pionier in der Lackiertechnik, Ludwig Stegmüller, ist am 10. April im Alter von 85 Jahren verstorben.

Von Gottfried Driesch

Lörrach-Hauingen. Ludwig Stegmüller kam in Stetten zur Welt. Seine Jugend- und Schuljahre waren geprägt vom Zweiten Weltkrieg. In den folgenden Hungerjahren lebte er wegen der besseren Lebensmittelversorgung eine Zeit lang in Tannenkirch bei einem befreundeten Bauern.

Nach der Regelschule besuchte Ludwig Stegmüller zunächst ein knappes Jahr die Höhere Handelsschule – ein Umstand, der ihm später nützen sollte. Danach absolvierte er eine Lehre in dem noch jungen Handwerk des Rundfunkmechanikers.

Der Vater von Ludwig Stegmüller, Arthur, hatte bereits eine Lackierwerkstatt in Lörrach besessen, die wegen des Krieges geschlossen werden musste. Nach dem Krieg gründete der Vater 1952 erneut eine Lackiererei im Gewerbegebiet Blasiring. Er verlangte vom Sohn, dass dieser mit in den Betrieb einsteigt. So setzte sich Ludwig Stegmüller erneut auf die Schulbank und erlernte das Handwerk des Lackierers. Im Jahr 1960 legte er dann die Meisterprüfung als Autolackierer ab. Vier Jahre später trat er in die Geschäftsführung ein und leitete gemeinsam mit dem Vater den Lackierbetrieb.

Es folgte ein steiler Aufstieg des Lackierbetriebes Stegmüller. Mitte der 1960er Jahre wurde ein Neubau erstellt, der 1972 nochmals stark erweitert wurde. Moderne Lackierverfahren eröffneten ein weites Geschäftsfeld in der Industrielackierung. So war er unter anderem Zulieferer für einen großen deutschen Lkw-Hersteller. An die 50 Lehrlinge hat Ludwig Stegmüller in seinem Betrieb ausgebildet. Im Jahr 1998 übernahm der Sohn Achim Stegmüller den Betrieb.

Ehrenamtlich engagiert

Neben seinen Verpflichtungen im eigenen Betrieb engagierte sich der Verstorbene ehrenamtlich im Berufsverband der Fahrzeuglackierer. Seit 1969 war er Landesfachgruppenleiter der Maler- und Lackiererinnung Baden-Württemberg sowie von 1973 bis 2000 Bundesvorsitzender der Fahrzeuglackierer Deutschlands.

Sozial engagierte sich der Verstorbene beim Turn- und Sportverein (TuS) Stetten sowie in der Narrenzunft bei den Zundel.