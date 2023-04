Lörrach Pläne des Tumringer Gesangvereins

Ausblick

Nachdem es im Vorjahr erstmals einen Ausfall des Singens bei den „Stimmen“ gab, wird dieser Auftritt 2023 wieder stattfinden. Begonnen werden soll in diesem Jahr mit der Arbeit am neuen Chorprojekt, das unter dem Motto „Musical, Filmmusik und mehr“ stehen wird. Dafür werden auch wieder Gastsänger eingeladen. Ein großes Konzert mit diesem Projekt findet erst im Frühjahr 2024 statt, der genaue Termin steht noch nicht fest, dazu sind noch organisatorische Abklärungen zur instrumentalen Begleitung erforderlich. Aber gemeinsame Veranstaltungen in der Öffentlichkeit sind geplant, so das Würstchenbraten am Bauhaus am 21. Oktober oder auch der Weihnachtsmarkt.