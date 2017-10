Lörrach Plätze bleiben leer

Lörrach-Brombach. In seiner letzten Sitzung hat sich der SPD-Ortsverein Brombach mit der aktuellen Parksituation an der Hellbergschule Brombach und am Lörracher Hallenbad befasst. In Brombach hatten bislang Besucher, Anrainer und Lehrkräfte gleichermaßen die Möglichkeit, auf 17 freien Parkplätzen um die Schule herum zu parken. Seit einigen Wochen seien diese Stellplätze mit Schildern versehen, die es nur noch Lehrkräften der Hellbergschule erlauben, gegen einen geringen Mietpreis dort zu parken, so die SPD.

Der Preis liege weit unter dem Niveau gleichwertiger Stellplätze in Lörrach. Offensichtlich werde aber das Angebot, Miete für die Nutzung zu bezahlen, von den Lehrkräften nicht angenommen. Das Resultat: Sie stünden zum allergrößten Teil leer. Um die geringe Mietgebühr zu kompensieren und die laufenden Kosten zu decken, würden regelmäßige Kontrollen durchgeführt und Strafzettel verteilt.

„Das ist eine Zumutung für alle Beteiligten“, schreibt die SPD. „Die Lehrkräfte, die keiner dazu zwingen kann, einen Platz zu mieten, weichen auf die umliegenden Straßen aus. Den Eltern der Kindergartenkinder haben somit immer weniger Möglichkeiten, einen Platz zum Kurzparken zu finden.“

Eine ähnliche Situation zeige sich neuerdings auch am Hallenbad. Dort werden die 28 Tiefgaragen-Parkplätze den Hallenbadbesuchern entzogen und an Lehrkräfte der nahegelegenen Schulen für 40 Euro pro Monat vermietet (wir berichteten).

Wie in Brombach stünden sie aber überwiegend leer, so die SPD: „Hallenbadbesucher, die Jahrzehnte dort parken konnten, bekommen einen Strafzettel, wenn sie sich auf einen der freien Plätze stellen.“ Die meisten Lehrkräfte weichen laut SPD weiterhin auf kostenlose Plätze im Umfeld aus.

Es sei versäumt worden, bei der Planung und dem Ausbau der Schullandschaft für die Lehrkräfte entsprechende Parkmöglichkeiten zu schaffen, beklagt die SPD. Der Ortsverein würde sich wünschen, dass „diese unzumutbaren Verhältnisse wieder aufgelöst werden und die Parkplätze wieder denen zugutekommt, die sie in erster Linie brauchen: Den Bürgern Lörrachs.“ Durch das aktuelle Vorgehen würden die Lehrkräfte zu Sündenböcken für eben diese Parksituation. Für sie sollten andere Parkmöglichkeiten geschaffen werden, schreibt die SPD.