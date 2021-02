Lörrach Plattfuß an der Kreuzeiche

Wir Narrenzünftler sind an dieser Stelle am Ende unserer Vorstellung angelangt und bedanken uns herzlich bei der Redaktion der Oberbadischen, die es ermöglicht hat, dass wir uns hier präsentieren durften. Ein ebensolcher Dank geht an Sie, liebe Leserinnen und Leser, für Ihr Interesse und die positiven Resonanzen, die wir entgegennehmen durften. Bleiben Sie uns gewogen – wir sehen uns an den Zunftabenden 2022, dann wieder live! Jetzt geben wir nicht den Löffel ab, aber den Stab weiter an die Straßen- und Buurefasnächtler, die sich an dieser Stelle ab morgen ins rechte Bild setzen werden. Viel Spass dabei!“

Szene 7: „De Horror“

„Eine Adaption vo de Rocky Horror Picture Show, als Schlussnummere ung‘eignet, drum mache m‘rs so. Janet und Brad sin nachts uff em Wäg z’ruck vonere Kreistagsveaschtaltig in Ottwange. Es gwitteret, sie chömme drum vom Adelhuusener Strößli ab un hänn ä Platte. Z’Füeß göhn sie witer und finde an de Krüzeiche ä Hütte, wo sie froge, ob sie mol telifoniere dürfe.

De in ä Mieder kleideti Dr. Frank N. Furter bittet sie ihne und zeigt ene si Labor. Dört lit ä vo ihm gschaffeni, ellelangi und groooßi Gschtalt uff em Tisch, zämmegflickt uss de beschte Teil vo ehemalige Lörracher Stadtoberhäupter.

Plötzlich chunnt de Meat Loaf uf sinem Ehbaik ine und fahrt durchs Labor. Durch ä Kurzschluss am Akku wird des Flickwerk zum Lebe erweckt. Schnell stellt sich use, dass die elends langi Gschtalt nit nur die positive Eigeschafte vo dene Stadtoberhäupter in sich vereint.

Als Protagonischte södd me sich vorschtelle: Janet (Margarete Kurfeß), Brad (Uli May), Dr. Frank N. Furter (Jörg Lutz) und Meat-Love (Gerd Wernthaler).Die ellelangi, groooßi Gschtalt isch ä Flickschüeschterei us Gudrun Heute-Bluhm, Monika Neuhöfer-Avdic, Marion Dammann, Egon Hugenschmidt, Rainer Offergeld, Josef Seidler, Michael Wilke und Arend Braye. Un natürlich isch des ä reini Xangsnummere mit de rockige Lieder vo de Rocky Horror Picture Show.

Un jetz chunnsch Du mit Dienem eigene Chopfkino!“