Eine 31-Jährige steht in dringendem Verdacht, am Dienstag kurz nach 19 Uhr einen Brandmelder in einer Tiefgarage in der Palmstraße missbräuchlich betätigt zu haben. Zunächst rief die 31-Jährige den Notruf und beschwerte sich über ein aus ihrer Sicht unbegründetes Hausverbot einer Gaststätte, welche sich in einem großen Wohn- und Geschäftshaus in der Palmstraße befindet. Kurze Zeit später wurde in der Tiefgarage des Gebäudes ein Brandmelder ausgelöst. Die 31-Jährige wurde von der Polizei vor Ort angetroffen und belehrt. Sie gestand, den Knopf des Brandmelders auch schon am Freitag gegen 20.45 Uhr gedrückt zu haben (wir berichteten). Sie erhielt einen Platzverweis für die Palmstraße sowie für das Gebäude bis zum nächsten Morgen. Die umsonst ausgerückte Feuerwehr erhielt zwecks einer Rechnung von der Polizei die Personalien der 31-Jährigen. Kurz vor 21 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass die Frau trotz Hausverbot und Platzverweis abermals in der Gaststätte auftauchte. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sie sich bereits entfernt. Wegen der Missachtung des Platzverweises wurde gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.