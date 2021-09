Lörrach Plötzlich waren die Juden an allem schuld

Schriftsteller fliehen

Die Werke des Österreichers Stefan Zweig wurden bei der Bücherverbrennung auch Raub der Flammen. Er floh noch vor dem Anschluss Österreichs nach England. „Sein Leben wurde gebrochen“, sagte Helen Liebendörfer, sodass er sich 1942 in Brasilien das Leben nahm. Mit Sigmund Freud habe er sich oft über das Leben in Nazi-Deutschland ausgetauscht. Plötzlich seien die Juden an allem schuld gewesen.

Die jüdische Schriftstellerin Anna Seghers sei zunächst in die Schweiz geflohen. Später ging sie nach Paris, das aber bald von den Deutschen besetzt worden war. Sie schlug sich in den unbesetzten Teil Frankreichs durch und wanderte nach Mexiko aus.

Vorgetragen wurde ein Bericht, den Seghers auf der mexikanischen Botschaft in Frankreich erlebt hatte. Darin hieß es: „Ich habe nur noch den Wunsch aus dieser Welt zu fliehen.“

Bertolt Brecht floh bereits im Februar 1933 aus Deutschland. In seinen „Flüchtlingsgesprächen“ (1940/41) schrieb er: „Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen.“ Ein Satz, der vielfach heute noch gilt.

Aus dem Tagebuch von Thomas Mann las Helen Liebendörfer Passagen vor. Am 11. April 1933 war er auf einer Zwischenstation in Basel, von wo er auch die Demonstrationen in Deutschland zum 1. Mai beobachtete. Auch das Gedicht „Ziehende Landschaft“ von Hilde Domin kam zu Gehör.

Die Musikzwischenspiele durch Frieder Liebendörfer waren hervorragend ausgewählt. Es erklangen kurze Werke von Franz Schubert, Frédéric Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann. Der Hebelsaal im Dreiländermuseum war unter Einhaltung der Corona-Regeln sehr gut besucht.