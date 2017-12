Lörrach Poetisch, rasant, tollkühn

Manege frei für den Lörracher Weihnachtscircus, schon zum 19. Mal: Begleitet vom atemlosen Staunen und tosendem Applaus ging gestern im ausverkauften Zelt die Premiere über die Bühne.

Von Beatrice Ehrlich

Lörrach. Die Zirkusschau der Extraklasse zu Weihnachten zieht Publikum aus dem ganzen Dreiland an. Aus gutem Grund: Neben neuen Nummern aus eigener Produktion hat die Familie Frank wieder herausragende internationale Künstler engagiert. Allen voran Clown Pom Pom vom Nationalzirkus in Budapest, der mit viel Schalk das Publikum willkommen heißt.

Was darauf folgt, ist ein Feuerwerk der Vielseitigkeit, das dem Publikum über zwei Stunden lang wenig Zeit lässt zum Durchatmen: Ob schwergewichtig wie Manuel Franks Pferdedressur mit vier prächtigen schwarz glänzenden Arabo-Friesen, oder ob scheinbar ganz leicht wie Maurice’s temporeiche Jonglage mit Porzellantellern – der Wechsel von einem Extrem ins Andere sorgt vom ersten Moment an für gute Stimmung. Mit einer Hoola-Hoop-Nummer präsentieren sich die Frank-Schwestern Charline und Shannon als perfekt eingespieltes Team, später wird man Shannon noch am Schwungtrapez bewundern.

Für den passenden Sound sorgt die Zirkuskapelle um Monty Frank.

Was für eine Überraschung als Schafe, Kühe und Ziegen die Bühne entern, als hätten sie sich verlaufen. Willy Lauenburger heißt der Mann, der – gekleidet in Lederhosen-Look – den Beweis erbringt, dass auch Schafe, Kühe und Hunde für allerlei Kunststücke zu haben sind. Lauenburgers besonderer Draht zu seinen Tieren ist spürbar, das Ergebnis spektakulär.

Zirkuskunst, die besticht durch atemberaubende Kraft, Tempo und Tollkühnheit, präsentiert das Duo Ferrandino in halsbrecherischer Höhe – ohne Netz und Sicherungsseil. Ein Paar, das sich buchstäblich blind aufeinander verlassen kann, in grenzenlosem Vertrauen, jede Bewegung perfektioniert bis ins kleinste Detail. Kein Wunder, dass die beiden sogar in der Zirkusmetropole Moskau Erfolge feiern.

Kamele und vielarmige Tempeltänzerinnen leiten über zur Pause, bevor es weitergeht mit leiseren Tönen: Schneeweiße Tauben, die glitzernde Schwungräder in Bewegung setzen und traumhaft hoch über dem Manegenboden kreiseln, begleitet von Schneeflocken, Sarah Hein mit ihrer bezaubernden Kunststücken am Vertikaltuch. In Neuseeland und Australien geschult ist Pascal Häring, der wenig später im übermannsgroßen Cyr-Rad fast lautlos durch die Manege wirbelt und dabei die Schwerkraft außer Kraft zu setzen scheint. Bei diesem Künstler treffen sich fortgeschrittene Akrobatik und der vollendete Ausdruck des Tanzes in einem leisen Stück von berührender Poesie – ein außergewöhnlicher Moment.

Willy Lauenburgers preisgekrönte Hunderevue bringt einen wieder zurück auf den Boden: Acht wuschelige Vierbeiner rennen, hüpfen und kugeln durch die Manege.

Mitreißende Rollschuhakrobatik des Duo Ferrandino leitet über zum großen Finale, in dem alle Artisten noch einmal zusammen auf die Bühne kommen, angefeuert von kräftigem Applaus. Die Weihnachtscircus-Saison 2017 ist eröffnet. Vorstellungen: Montag bis Freitag, 16 Uhr; Wochenende und Feiertage: 15 und 19 Uhr; Heiligabend: 14 Uhr; Silvester: 19 Uhr; Neujahr: Ruhetag; Tickets: Zirkuskasse und bei unserer Zeitung; Tickethotline: 0163/45 50 524